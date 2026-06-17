Camarda sarà controriscattato, Amorim lo valuterà. Probabile nuovo prestito

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Camarda sarà controriscattato dal Milan: il giovane classe 2008 sarà valutato da Amorim in ritiro e poi dovrebbe partire nuovamente in prestito

Una notizia che è arrivata nel pomeriggio di ieri ma che è passata un po' in sordina perché arrivata in perfetta concomitanza con l'ufficialità di Ruben Amorim al Milan, è il pagamento del riscatto da parte del Lecce per Francesco Camarda. Il club salentino ha pagato 3 milioni per trattenere il giocatore che, però, adesso potrà essere controriscattato dal Milan tra il 18 e il 20 giugno per 4 milioni: in totale dunque il club rossonero sborserebbe 1 milione per riavere indietro il suo talento. Come riportato ieri da MilanNews.it, Francesco Camarda sarà controriscattato.

CAMARDA SARÀ CONTRORISCATTATO, PRONTO NUOVO PRESTITO

Il Corriere dello Sport conferma che il Milan eserciterà il diritto di controriscatto per Francesco Camarda e poi fa qualche considerazione in più. Il giocatore rientrerà a Milanello e sarà a disposizione per la prima parte del ritiro, eventualmente anche la tournée, in cui sarà valutato da vicino dal nuovo tecnico Ruben Amorim. Salvo clamorose sorprese, il giovane centravanti classe 2008 è destinato a un nuovo prestito in Serie A. Ci sono già due squadre che si sono dimostrate interessate: il Parma e il Frosinone.