Pasotto: "Offerte da almeno 50 milioni non ce ne sono: Leao resterà se non arrivassero. E con Amorim..."

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su come dovrebbe giocare il Milan di Amorim e sull'eventuale inserimento di Leao.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su come dovrebbe giocare il Milan di Amorim e sull'eventuale inserimento di Leao: "Se fosse più 3-4-3, è doveroso aprire una riflessione su Leao. La nuda cronaca racconta due dati di fatto molto semplici: lui se ne vuole andare – non sa più come dirlo, e immaginiamo lo farà ancora – e il Milan intende cederlo, a meno che Amorim non si ponga come l’ennesimo allenatore “crocerossino” in arrivo con la missione di farne un calciatore completo sotto tutti i punti di vista".

LEAO VIA DAL MILAN: NESSUNA OFFERTA

"C’è comunque - spiega Pasotto - anche un altro fattore: di offerte che il Diavolo potrebbe prendere in considerazione – diciamo sulla cinquantina di milioni – al momento non ce ne sono. E se disgraziatamente non ne arrivassero, Leao dovrebbe restare. Controvoglia e in condizioni ambientali pessime, ma dovrebbe restare. E allora quel tridente potrebbe anche fare gola, nell’eventualità. Gli esterni d’attacco per Amorim non sono puri, devono venire dentro il campo per aprire spazi alle percussioni delle ali ma, insomma, una soluzione in termini tattici si potrebbe trovare. L’ipotesi con Rafa resta nell’ambito della suggestione, del fantacalcio di metà giugno. Ma perché scartarla a priori?"