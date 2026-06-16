Calciomercato Chaka Traorè ai saluti: il Milan lo cederà al Partizan Belgrado

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Dopo cinque anni si conclude l'esperienza di Chaka Traorè al Milan: sarà ceduto al Partizan Belgrado come anticipato da MilanNews.it

Chaka Traorè sarà un nuovo calciatore del Partizan Belgrado. Confermata l'anticipazione di ieri di MilanNews.it che aveva riferito del forte interesse del club serbo per l'attaccante classe 2004. Questo pomeriggio è il giornalista Fabrizio Romano a confermare l'indiscrezione aggiungendo che il calciatore ivoriano si trasferirà al Partizan Belgrado a titolo definitivo in cambio di un piccolo indennizzo economico. Chaka Traorè saluta così il Milan dopo cinque stagioni.

MILAN, CHAKA TRAORÈ AL PARTIZAN

Con Chaka Traorè che giocherà l'anno prossimo al Partizan Belgrado, si conclude così l'esperienza di cinque stagioni del calciatore ivoriano con il Milan. Il classe 2004 era arrivato nel 2021 dal Parma con cui, giovanissimo, aveva esordito in Serie A proprio contro il club rossonero. Traorè è stato un fattore nella Primavera di Ignazio Abate e si è tolto lo sfizio anche di esordire in prima squadra con Stefano Pioli, segnando due gol: uno in campionato all'Empoli e uno in Coppa Italia contro il Cagliari. Nell'ultima stagione ha militato in Serie D con Milan Futuro.