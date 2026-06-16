Il Milan segue il 2007 Guernier del Birmingham: per lui percorso in Milan Futuro
Il calciomercato inizierà tra due settimane e il Milan ufficialmente non ha ancora una guida a livello dirigenziale che possa indicare la via su come muoversi. Chi però sembra essere attivo è Jovan Kirovski che, in qualità di direttore sportivo di Milan Futuro, lavora sui talenti giovani da poter far crescere in contemporanea nella seconda squadra e nella prima. È da leggere in questo senso l'indiscrezione di Gianluca Di Marzio sull'interessamento del Milan per Aurelien Guernier, centrocampista offensivo classe 2007 del Birmingham City.
MILAN SU GUERNIER: CONCORRENZA DI CLUB EUROPEI
Aurelien Guernier non ha ancora 18 anni e gioca nel Birmingham City. Il suo talento però ha attratto il Milan e non solo. Ci sono anche altri club europei sulle tracce del calciatore inglese. In particolare il Chelsea e lo Strasburgo: due società, come noto, che condividono la stessa proprietà e che potrebbero anche mettersi d'accordo per arrivare in maniera più facile al giocatore di Championship. Intanto il Milan ha avviato i contatti per capire la fattibilità dell'operazione: la trattativa è in corso.
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