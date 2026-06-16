Milan vicino a Krosche, manca solo l'indennizzo all'Eintracht. Moretto: "Sarà molto meno dei 7 milioni di cui si parla"
Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul Milan che ha scelto il suo nuovo allenatore e che punta a chiudere presto anche l'arrivo del nuovo responsabile dell'area tecnica: "Il Milan ha chiuso per l'allenatore che al 100% sarà Ruben Amorim, nelle prossime ore arriverà anche la firma. Il portoghese non è atteso oggi a Milano, ma comunque nelle prossime ore firmerà questo contratto di due anni più uno. Non sono tre anni, ma 2+1. Il Milan ha quindi chiuso la questione allenatore, ma deve ancora definire il capitolo che riguarda la dirigenza.
Parliamo di Markus Krosche: il Milan ha pianificato l'arrivo di Amorim con il tedesco, il quale ha dato il suo ok alla scelta di affidare la panchina milanista al tecnico portoghese. Tra il Milan e Krosche si sta già parlando di documenti, la trattativa tra le parti è molto avanzata, esiste già un accordo verbale. Nelle scorse ore, l'Eintracht Francoforte ha dato una sua versione dei fatti, ma bisogna capire quanta è strategia e quanta è realtà. Sicuramente il club tedesco è infastidito dal fatto che siano uscite certe notizie. Vedremo cosa si svilupperà la questione lato Eintracht, ma tra il Milan e Krosche è tutto fatto e manca questo indennizzo che, da quello che so io, sarà molto meno dei 7 milioni di euro di cui si parla. E' una trattativa che il Milan conta di chiudere".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan