Moretto: "Il Milan è convinto che Krosche diventerà il nuovo head of football del club nonostante le resistenze dell'Eintracht"

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Secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto, dopo aver chiuso per Ruben Amorimo, il Milan è ora al lavoro per formalizzare l'arrivo anche di Krosche

In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del futuro societario del Milan: "L'allenatore c'è, Amorim ha firmato fino al 2028 con opzione per un altro anno. Confermo anche quanto sto raccontando da giorni su Krosche che ha già un accordo verbale con il Milan. Il club rossonero è convinto di chiudere ed è convinto che Krosche diventerà il nuovo head of football del Milan nonostante le resistenze dell'Eintracht Francoforte che sicuramente si è infastidito anche per le tempistiche delle notizie che sono uscite. La verità è che il Milan ha scelto Amorim perchè Krosche ha dato il via libera ad Amorim. Il Milan sta lavorando in queste ore per definire al 100% l'arrivo del dirigente tedesco che è pronto a diventare quindi il nuovo head of football del club di via Aldo Rossi. E' una scelta che il Milan ha già fatto da diverso tempo e che sta cercando di formalizzare in queste ore.

Aggiungo, anzi confermo poi che Massimo Calvelli ha preso pieni poteri a livello di firma, nel senso che di fatto Calvelli sostituisce Giorgio Furlani ed è diventato un amministratore delegato con poteri di firma all'interno dell'organigamma della società rossonera".