Dal Portogallo: Atl.Madrid in pole per Hjulmand dello Sporting, ma occhio al Milan di Amorim

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L'Atl.Madrid vuole Hjulmand, ma non escluso che nella corsa al centrocampista non possa inserirsi anche il Milan di Amorim, suo ex tecnico allo Sporting

L'Atletico Madrid è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e uno dei primi nomi nella lista di Diego Simeone è quello di Morten Hjulmand, 26enne capitano dello Sporting Lisbona. Al momento, secondo quanto riferisce A Bola, non ci sono state ancora offerte ufficiali da parte degli spagnoli che hanno messo il danese tra le loro priorità per questo mercato estivo. I portoghesi chiedono almeno 40-50 milioni di euro per lasciarlo partire.

L'Atletico Madrid è in pole per Hjulmand, ma attenzione anche al Milan di Ruben Amorim che potrebbe inserirsi nella corsa al centrocampista. Il neo tecnico milanista conosce molto bene il danese visto che lo ha allenato quando era sulla panchina dei biancoverdi. Al momento, specifica A Bola, non ci sono stati ancora dei colloqui tra l due società, ma non è escluso che l'ex Manchester United non posso inserire Hjulmand nella lista delle sue richieste per rinforzare il Diavolo. Il centrocampista danese tornerebbe volentieri in Italia dove è esploso con la maglia del Lecce, ma l'elevata richiesta dello Sporting per il suo cartellino (40-50 milioni di euro) potrebbe essere un ostacolo per il Milan.