Moretto: "Amorim non sarà a Milano, ma oggi firmerà il contratto con il Milan"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha confermato che Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Oggi la firma del contratto

Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul Milan che ha scelto il suo nuovo allenatore e che punta a chiudere presto anche l'arrivo del nuovo responsabile dell'area tecnica: "Il Milan ha chiuso per l'allenatore che al 100% sarà Ruben Amorim, nelle prossime ore arriverà anche la firma. Il portoghese non è atteso oggi a Milano, ma comunque nelle prossime ore firmerà questo contratto di due anni più uno. Non sono tre anni, ma 2+1. Il Milan ha quindi chiuso la questione allenatore, ma deve ancora definire il capitolo che riguarda la dirigenza.

Parliamo di Markus Krosche: il Milan ha pianificato l'arrivo di Amorim con il tedesco, il quale ha dato il suo ok alla scelta di affidare la panchina milanista al tecnico portoghese. Tra il Milan e Krosche si sta già parlando di documenti, la trattativa tra le parti è molto avanzata, esiste già un accordo verbale. Nelle scorse ore, l'Eintracht Francoforte ha dato una sua versione dei fatti, ma bisogna capire quanta è strategia e quanta è realtà. Sicuramente il club tedesco è infastidito dal fatto che siano uscite certe notizie. Vedremo cosa si svilupperà la questione lato Eintracht, ma tra il Milan e Krosche è tutto fatto e manca questo indennizzo che, da quello che so io, sarà molto meno dei 7 milioni di euro di cui si parla. E' una trattativa che il Milan conta di chiudere".