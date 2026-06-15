MN - Milan Futuro, forte interesse del Partizan per Chaka Traoré
MilanNews.it
Il Partizan Belgrado ha messo nel mirino Chaka Traoré, attaccante esterno che quest'anno ha segnato nove gol con la maglia del Milan Futuro
Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Partizan Belgrado è forte su Chakà Traoré, attaccante classe 2004 che in questa stagione ha vestito la maglia del Milan Futuro, con cui ha collezionato 25 presenze e ha segnato nove gol. Il club serbo, che segue da tempo il giocatore e già lo scorso gennaio lo aveva messo nel mirino, punta forte sull'attaccante rossonero che ha un contratto con il Diavolo fino al 30 gugno 2028.
Questi i numeri stagionali di Chaka Traoré con la maglia del Milan Futuro:
PRESENZE SERIE D: 24
PRESENZE PLAY-OFF SERIE D: 1
PRESENZE TOTALI: 25
MINUTI IN CAMPO: 1921'
GOL: 9
AMMINIZIONI: 1
di Antonio Vitiello
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