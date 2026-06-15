MN - Milan Futuro, forte interesse del Partizan per Chaka Traoré

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Il Partizan Belgrado ha messo nel mirino Chaka Traoré, attaccante esterno che quest'anno ha segnato nove gol con la maglia del Milan Futuro

Secondo quanto appreso da Milannews.it, il Partizan Belgrado è forte su Chakà Traoré, attaccante classe 2004 che in questa stagione ha vestito la maglia del Milan Futuro, con cui ha collezionato 25 presenze e ha segnato nove gol. Il club serbo, che segue da tempo il giocatore e già lo scorso gennaio lo aveva messo nel mirino, punta forte sull'attaccante rossonero che ha un contratto con il Diavolo fino al 30 gugno 2028.

Questi i numeri stagionali di Chaka Traoré con la maglia del Milan Futuro:

PRESENZE SERIE D: 24

PRESENZE PLAY-OFF SERIE D: 1

PRESENZE TOTALI: 25

MINUTI IN CAMPO: 1921'

GOL: 9

AMMINIZIONI: 1

di Antonio Vitiello