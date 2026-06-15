Conticello: "Qualunque sarà la direzione sportiva che prenderà definitivamente il Milan, Pulisic rimarrà al centro del progetto"

vedi letture

Filippo Conticello, inviato per La Gazzetta dello Sport al Mondiale, si è così espresso sulla Rosea su Christian Pulisic.

Filippo Conticello, inviato per La Gazzetta dello Sport al Mondiale, si è così espresso sulla Rosea su Christian Pulisic: "Il religiosissimo Christian Pulisic sfiora l’estasi pura, come se l’avesse colto una luce celeste: in questo stato dimentica pure il dolorino alla gamba e si abbandona all’abbraccio finale, sconfinato, del SoFi Stadium. In fondo, è quello di un’intera nazione che ogni quattro anni inizia a palpitare per il soccer: stavolta, però, il sentimento potrebbe essere duraturo e sorprendente, anche perché il milanista col costume da Capitan America guida un gruppo mai così forte e spinto dal potente vento di casa. Qualche metro più su, su una tribunetta di questo stadio avveniristico, si staglia Zlatan Ibrahimovic con microfono della Fox in mano, tra Alexi Lalas e Thierry Henry, gli altri due inavvicinabili commentatori mondiali: lo svedesone in video non fa che tessere gli elogi del “suo” rossonero e, prima e dopo la vittoria degli Usa con il Paraguay, ha pure avuto modo di parlare brevemente con lui".

PULISIC: IBRA E CARDINALE CONTENTI

"L’istrionico Ibra in California farebbe un altro lavoro, che non fa certo impazzire i tifosi in Italia, ma è pur sempre uno dei pochi punti di riferimento del Milan nelle nebbie di questa epoca, nonché il braccio destro del patron Gerry Cardinale. Insomma, anche lui stringe questo filo rossonero, che parte da una Los Angeles in festa e si estende fino a una Milano in subbuglio. Per il club di RedBird - spiega Conticello - sarebbe opportuno che Pulisic, di nuovo guida spirituale della sua nazionale, torni a provare le stesse emozioni anche in maglia milanista. Anzi, proprio da questo intendimento si costruisce il futuro: qualunque sarà la direzione sportiva che prenderà definitivamente il Milan, Christian rimarrà al centro del progetto. È così che vuole Cardinale, che nel 27enne americano vede un talento, certo, ma pure un perfetto ambasciatore per il suo mondo".