Contratto di Amorim con il Milan: è già compresa la possibilità di un rinnovo automatico
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Per quanto riguarda le tempistiche del contratto di Ruben Amorim con il Milan, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha confermato.
Per quanto riguarda le tempistiche del contratto di Ruben Amorim con il Milan, Matteo Moretto, esperto di mercato, ha confermato quanto anticipato da MilanNews.it: "È fatta per Rúben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese firmerà un contratto fino al 2028. All'interno dell'accordo è presente anche l'opzione per un terzo anno aggiuntivo".
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