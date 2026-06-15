Amorim-Milan: Fabrizio Romano conferma tutto con un post sui social

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Il nuovo allenatore del Milan sarà Ruben Amorim; il portoghese prenderà il posto sulla panchina rossonera di Max Allegri.

L'anticipazione di MilanNews.it è stata confermata anche con un post su Instagram da Fabrizio Romano, che recita così: "ECCOCI! L'AC MILAN CONCORDA NELLA NOMINA DI RUBEN AMORIM COME NUOVO CAPO ALLENATORE. Contratto verbale in atto fino a giugno 2028 più opzione fino a giugno 2029 — Amorim accetta tutte le condizioni. L'allenatore portoghese torna dopo aver lasciato il Manchester United a gennaio, pronto per un nuovo capitolo nella Serie A che inizierà presto. AMORIM È TORNATO".

AMORIM AL MILAN: È FATTA

Il nuovo allenatore del Milan sarà Ruben Amorim; il portoghese prenderà il posto sulla panchina rossonera di Max Allegri, esonerato lo scorso 25 maggio dopo aver fallito la qualificazione in Champions League, avendo trovato nelle scorse ore un accordo con il club rossonero sulla base di un contratto biennale con opzione per un'altra stagione a circa 3,5 milioni di euro più bonus legati ai risultati della squadra rossonera. L'ex Sporting Lisbona, atteso a Milano nelle prossime ore per la firma e per iniziare a familiarizzare con la sua nuova casa, è attualmente senza squadra dopo che lo scorso gennaio era stato esonerato dal Manchester United.

AMORIM SOGNAVA DI ALLENARE IL MILAN

Amorim ha sempre sognato la panchina del Milan come ha raccontato nel 2017 in un'intervista alla testata portoghese Tribuna Expresso: "Da bambino mi piaceva guardare il Benfica e il Milan. Ricordo di guardare le cassette del Milan con Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... I miei sogni da bambino erano giocare nel Benfica e nel Milan. Uno l'ho realizzato. Ora devo diventare allenatore nell'altro".