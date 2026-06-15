Amorim al Milan, A Bola: "Accordo raggiunto: durata e valore del contratto"
La versione on line del noto quotidiano portoghese A Bola titola così: "Accordo raggiunto tra Milan e Ruben Amorim: durata e valore del contratto". Il club rossonero, che tre settimane fa ha esonerato Max Allegri dopo che il livornese aveva fallito la qualificazione alla prossima Champions League, ha raggiunto un accordo con il tecnico portoghese sulla base di un contratto biennale con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alla conquista di titoli e alla qualificazione in Champions League.
Amorim, che è atteso in Italia tra oggi e domani per la firma del contratto e per iniziare a familiarizzare con la sua nuova casa, aveva deciso di prendersi un anno sabbatico dopo l'esonero dello scorso gennaio da parte del Manchester United. Ma la chiamata del Milan, cioè il club che ha sempre sognato di allenare, gli ha fatto cambiare idee ed ora è molto carico e voglioso di tornare subito in panchina.
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