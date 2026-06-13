Amorim ha dato apertura totale al Milan: su di lui c'era anche il Benfica

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In nuovo video sul suo canale YouTube Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti importanti sul futuro della panchina del Milan.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto in casa Milan soffermandosi in modo particolare sulla questione legata al futuro della panchina rossonera, facendo un po' il punto della situazione:

“Si è parlato per molti giorni di Glasner a un passo, contratto, ma da quel famoso martedì aspetta un feedback dal Milan che non ha avuto. Perché? Perché il Milan sta andando forte su un’altra direzione sul duo Amorim-Jaissle, da qui ci si aspetta possa uscire il prossimo allenatore del Milan. Confermo quello che vi ho raccontato nelle ultime ore, dimenticatevi di voci di accordi con Glasner. Aggiornamento: Ruben Amorim ha dato apertura totale al Milan. Alle persone più vicine a lui ha svelato questa voglia di ripartire dal Milan. Avrebbe potuto farlo dall'estero, c’è una proposta del Benfica, ma ha scelto di non procedere. Amorim sente che un Milan anche senza Champions League può essere un’opportunità, per ripartire, costruire una squadra a propria immagine e somiglianza. Quindi Amorim candidato forte per diventare il nuovo allenatore del Milan. È la pista tecnicamente anche più semplice, perché non allena e rende più semplice tutto il discorso alla processo di chiuderlo".