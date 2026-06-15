MN - Milan vicino anche a Krosche: già nei prossimi si potrebbe definire tutto
Dopo aver chiuso la questione panchina con l'arrivo di Ruben Amorim, il Milan sembra essere vicino anche per definire chi sarà il nuovo responsabile dl'area tecnica milanista: il club di via Aldo Rossi dovrebbe infatti definire già nei prossimi giorni l'approdo in rossonero di Markus Krosche, attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte. Il tedesco sembra essere molto attratto dalla possibilità di prendere in mano il progetto sportivo del Diavolo. Per liberarlo dal contratto che lo lega al 2028 al club delle Aquile, il Milan dovrà pagare un indennizzo alla società rossonera.
Per il ruolo di nuovo direttore sportivo milanista, invece, nelle ultime ore si parla tanto di Timmo Hardung, anche lui sotto contratto con l'Eintracht Francoforte. L'alternativa è Devin Ozek, ex ds del Fenerbahçe.
di Pietro Mazzara
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan