MN - Milan vicino anche a Krosche: già nei prossimi si potrebbe definire tutto

MN - Milan vicino anche a Krosche: già nei prossimi si potrebbe definire tuttoMilanNews.it
Oggi alle 12:27Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Sistemata la questione allenatore con Amorim, il Milan è vicino a definire anche l'arrivo di Markus Krosche a capo dell'area tecnica rossonera

Dopo aver chiuso la questione panchina con l'arrivo di Ruben Amorim, il Milan sembra essere vicino anche per definire chi sarà il nuovo responsabile dl'area tecnica milanista: il club di via Aldo Rossi dovrebbe infatti definire già nei prossimi giorni l'approdo in rossonero di Markus Krosche, attuale dirigente dell'Eintracht Francoforte. Il tedesco sembra essere molto attratto dalla possibilità di prendere in mano il progetto sportivo del Diavolo. Per liberarlo dal contratto che lo lega al 2028 al club delle Aquile, il Milan dovrà pagare un indennizzo alla società rossonera. 

Per il ruolo di nuovo direttore sportivo milanista, invece, nelle ultime ore si parla tanto di Timmo Hardung, anche lui sotto contratto con l'Eintracht Francoforte. L'alternativa è Devin Ozek, ex ds del Fenerbahçe. 

di Pietro Mazzara