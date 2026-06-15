Amorim al Milan, Moretto rivela: "Avrà più poteri di un allenatore normale"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto rivela il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim avrà più poteri di un allenatore normale

In un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato degli aggiornamenti sul Milan ed in particolare sul futuro responsabile dell'area tecnica milanista che dovrebbe essere Markus Krosche, attuale head of football dell'Eintrach Francoforte (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione): "Non ci può essere allenatore senza un head of fottoball. E confermo che il Milan è vicino alla chiusura anche con Markus Krosche, il quale porterà un direttore sportivo. Krosche ha già dato l'ok per Amorim che avrà molti più poteri di un allenatore normale. Non dico che sarà un allenatore manager perchè avrà comunque al suo fianco Krosche e il ds, però sarà una figura con più forza".

MILAN-AMORIM, CI SIAMO: ECCO IL NUOVO ALLENATORE ROSSONERO

Dopo tre settimane di casting, colloqui, incontri e riflessioni, il Milan ha finalmente scelto il suo nuovo allenatore: sarà Ruben Amorim a prendere il posto sulla panchina rossonera di Max Allegri, esonerato lo scorso 25 maggio dopo aver fallito la qualificazione in Champions League. Il portoghese ha trovato nelle scorse ore un accordo con il Diavolo sulla base di un contratto biennale con opzione per un'altra stagione a circa 3,5 milioni di euro più bonus legati ai risultati della squadra rossonera. L'ex Sporting Lisbona, atteso a Milano nelle prossime ore per la firma e per iniziare a familiarizzare con la sua nuova casa, è attualmente senza squadra dopo che lo scorso gennaio era stato esonerato dal Manchester United.