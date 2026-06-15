Comotto, reduce da un'esperienza positiva allo Spezia, potrebbe avere chance di permanenza al Milan

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Quale futuro per Christian Comotto, giovane prodotto del settore giovanile del Milan reduce da una buona prima stagione in Serie B?

Quale futuro per Christian Comotto, giovane prodotto del settore giovanile del Milan reduce da una buona prima stagione in Serie B allo Spezia, retrocessione a parte? Lo ha spiegato Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport: "Potrebbe avere più possibilità di permanenza Christian Comotto, reduce da un'esperienza positiva in termini personali allo Spezia".

FRANCESCO CAMARDA

Il giovane attaccante, che si è riprese dall'infortunio alla spalla e che nei giorni scorsi ha fatto il suo esordio in Nazionale maggiore, sarà contro-riscattato a 4 milioni di euro, dopo il riscatto del Lecce a 3 milioni. Sulle sue qualità non ci sono dubbi, ma resta da capire quale sia il percorso migliore per la crescita di Camarda.

KEVIN ZEROLI

Altro prodotto del settore giovanile rossonero che non è reduce nemmeno lui da una grande stagione: nella prima parte ha giocato in prestito al Monza, ma in Brianza ha visto pochissimo il campo e così a gennaio è passato sempre in prestito alla Juve Stabia di Ignazio Abate, suo tecnico nella Primavera del Milan. Nel suo destino si prospetta un nuovo prestito con proseguire la sua maturazione.

CHRISTIAN COMOTTO

Nonostante la retrocessione dello Spezia, il giovane centrocampista ha giocato tanto e ha dato segnali di crescita positivi. Comotto inizierà il ritiro con la prima squadra rossonera, poi tochcerà al nuovo allenatore decidere se dargli una chance o se mandarlo un'altra volta in prestito per farlo crescere (magari in Serie A stavolta).