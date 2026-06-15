Glasner non è mai stato vicino al Milan. Romano: "Dopo l'incontro di Monaco i rossoneri non si sono fatti più sentire"

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L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato che Oliver Glasner, nonostante le tante voci dei giorni scorsi, non è mai stato vicino al Milan

Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, ha confermato la notizia dell'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan: "Ruben Amorin sarà il nuovo allenatore del Milan. Le firme non ci sono ancora state, gli avvocati delle due parti si stanno scambiando i documenti. Il contratto sarà di due anni con opzione fino al 2029. Non sono mai esistiti accordi con altri allenatori come Glanser o Jaissle. Quest'ultimo è stato in corsa fino all'ultimo, ma la posizione di Amorim, senza squadra dopo essere stato esonerato a gennaio dallo United, era più semplice rispetto al tedesco che invece è ancora legato all'Al Ahli e per liberarlo serviva pagare una clausola da 10-11 milioni di euro. Il Milan è andato deciso su Amorim, e lo stesso portoghese è molto convinto, ha detto no ad altre offerto come quella del Benfica e ha voluto fortemente il Milan.

Nei giorni scorsi si era parlato di un accordo con Glasner, ma l'austriaco non parla con il Milan dal famoso incontro di Monaco, il Milan è sparito con Glasner e non si è fatto più sentire. Stessa cosa anche con Jaissle che stamattina non aveva ricevuto ancora aggiornamenti, ma nel frattempo il Milan ha chiuso per Amorim".