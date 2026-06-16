Calciomercato
Amorim al Milan, contratto da tre anni più uno. Ingaggio da 4 milioni
MilanNews.it
Ruben Amorim si lega al Milan per le prossime tre stagioni con opzione per una quarta. Guadagnerà 4 milioni di euro l'anno
Contratti firmati e controfirmati: nelle prossime ore arriverà anche l'ufficialità di Ruben Amorim al Milan. Il tecnico portoghese siederà sulla panchina per le prossime tre stagioni (più una) e non due, come raccontato precedentemente. Lo riporta anche Matteo Moretto con un tweet su X:
AMORIM AL MILAN, LA DURATA DEL CONTRATTO
"Il contratto che legherà Rúben Amorim al Milan scade nel 2029. All’interno dell’accordo c’è un opzione per allungare fino al 2030. Lo stipendio dell’allenatore portoghese supera leggermente i 4 milioni di euro netti a stagione. Ufficialità in arrivo nelle prossime ore".
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