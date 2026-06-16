Calciomercato MN - Il Milan eserciterà il controriscatto per Francesco Camarda dal Lecce

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Francesco Camarda, appena riscattato dal Lecce, sarà controriscattato entro i termini previsti dal Milan e tornerà a Milanello

Nessun timore per il futuro di Francesco Camarda, centravanti classe 2008 che questo pomeriggio è stato riscattato per 3 milioni di euro dal Lecce, dove ha trascorso l'intera ultima stagione in prestito. Ora il Milan avrà tempo per controriscattarlo in una finestra indicata tra il 18 e il 20 giugno, come viene riportato dal club salentino nel suo comunicato. Non ci saranno problemi e il Milan eserciterà l'opzione di controriscatto per Francesco Camarda entro i termini prestabiliti, come appreso da MilanNews.it.

IL MILAN CONTRORISCATTERÀ CAMARDA

Il Milan ha intenzione di esercitare il controriscatto per Francesco Camarda. Il club rossonero, come detto, ha di fatto tempo fino al 20 giugno per firmare l'operazione. Dovrà versare nelle casse del Lecce 4 milioni che, a fronte dei 3 pagati dai salentini per il riscatto, fanno ammontare a 1 milione il costo totale dell'operazione per il Diavolo. In questa stagione Camarda ha giocato tra campionato di Serie A e Coppa Italia 23 partite, segnando un gol in campionato contro il Bologna.

di Pietro Mazzara