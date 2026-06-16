Romano sul futuro di Rabiot: "Al Napoli piace tantissimo. Il Milan non ha preso nessun tipo di decisione in uscita"

Romano sul futuro di Rabiot: "Al Napoli piace tantissimo. Il Milan non ha preso nessun tipo di decisione in uscita"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Negli studi di DAZN poco prima il fischio d'inizio di Francia-Senegal, Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento importante sul futuro di Adrien Rabiot.

Nel pre partita di Francia-Senegal, sfida valida per la prima giornata del Gruppo I di questi Mondiali, Fabrizio Romano è intervenuto negli studi di DAZN per fare il punto del calciomercato in Italia, soffermandosi anche sul futuro di Adrien Rabiot, oggi al Milan ma finito nel mirino del Napoli, prossimo ad accogliere in panchina il suo mentore, Massimiliano Allegri

"Rabiot al Napoli? L'apprezzamento da parte del Napoli c'è. Manna prima che lo prendesse il Milan la scorsa già ci stava pensando. Al Napoli piace tantissimo, il Milan non ha preso nessun tipo di decisione in uscita".