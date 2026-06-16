Romano sul futuro di Rabiot: "Al Napoli piace tantissimo. Il Milan non ha preso nessun tipo di decisione in uscita"
MilanNews.it
Negli studi di DAZN poco prima il fischio d'inizio di Francia-Senegal, Fabrizio Romano ha dato un aggiornamento importante sul futuro di Adrien Rabiot.
Nel pre partita di Francia-Senegal, sfida valida per la prima giornata del Gruppo I di questi Mondiali, Fabrizio Romano è intervenuto negli studi di DAZN per fare il punto del calciomercato in Italia, soffermandosi anche sul futuro di Adrien Rabiot, oggi al Milan ma finito nel mirino del Napoli, prossimo ad accogliere in panchina il suo mentore, Massimiliano Allegri:
"Rabiot al Napoli? L'apprezzamento da parte del Napoli c'è. Manna prima che lo prendesse il Milan la scorsa già ci stava pensando. Al Napoli piace tantissimo, il Milan non ha preso nessun tipo di decisione in uscita".
Pubblicità
Calciomercato Milan
Conticello: "C’è stato un sondaggio dalla Roma per Pulisic. E il City vorrebbe farne la bandiera del New York"
Primo PianoGerry, ma quanto costa sta rivoluzione dirigenziale al Milan? Amorim firma oggidi Pietro Mazzara
Le più lette
3 Zazzaroni: "Pensa se dovesse funzionare, se il primo Milan by Zlatan riuscisse a vincere lo scudetto..."
4 Milan al lavoro per chiudere anche l'arrivo di Krosche. Moretto: "Il Milan ha scelto Amorim perchè il tedesco ha dato il suo via libera"
Primo Piano
Primo PianoAlla scoperta di Timmo Hardung: dal rapporto molto stretto con Krosche al suo metodo per scovare talenti. Ecco il ds che potrebbe arrivare al Milan
Antonio VitielloPrimo PianoAmorim al Milan: due fattori per evitare il flop. Cardinale continua a non capire: il Milan non è l’NFL
ESCLUSIVA MN - Caressa: "Ibrahimovic cominci a lavorare per il Milan. Rangnick l'uomo giusto, ma ad una condizione"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com