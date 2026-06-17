Fabrizio Romano smorza leggermente: "L'Eintracht chiede 10 milioni per liberare Krosche. Il passaggio al Milan rischia di saltare"

Fabrizio Romano smorza leggermente: "L'Eintracht chiede 10 milioni per liberare Krosche. Il passaggio al Milan rischia di saltare"MilanNews.it
Oggi alle 13:53Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, si complica parecchio la trattativa tra Markus Krosche, direttore tecnico del Francoforte, e il Milan.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, si complica parecchio la trattativa tra Markus Krosche e il Milan. L’Eintracht Francoforte, infatti "si impunta - si legge sulle news di calciomercato di Fabrizio Romano - dopo l’accordo tra le parti e continua a chiedere un maxi indennizzo da oltre 10 milioni. L’operazione col Milan rischia a questo punto di saltare per Head of Football e direttore sportivo. L’Eintracht non vuole liberare Krosche".