Fabrizio Romano smorza leggermente: "L'Eintracht chiede 10 milioni per liberare Krosche. Il passaggio al Milan rischia di saltare"
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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, si complica parecchio la trattativa tra Markus Krosche, direttore tecnico del Francoforte, e il Milan.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, si complica parecchio la trattativa tra Markus Krosche e il Milan. L’Eintracht Francoforte, infatti "si impunta - si legge sulle news di calciomercato di Fabrizio Romano - dopo l’accordo tra le parti e continua a chiedere un maxi indennizzo da oltre 10 milioni. L’operazione col Milan rischia a questo punto di saltare per Head of Football e direttore sportivo. L’Eintracht non vuole liberare Krosche".
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