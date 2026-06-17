Pancaro su Allegri: "La responsabilità è non solo sua, ma anche dei giocatori, della società e di tutte quelle persone che..."

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Giuseppe Pancaro, su TMW Radio, ha parlato così di Max Allegri: "Allegri? Credo sia stato mandato via non solo per i risultati"

Il Milan ha deciso di rinnovarsi profondamente. Per gettare le basi del futuro, la dirigenza rossonera ha individuato in Ruben Amorim l'uomo giusto per guidare un nuovo ciclo tecnico. L'ufficialità è arrivata.

Dopo una stagione complicata e spesso deludente, il club intende rilanciare con forza il proprio progetto sportivo. Amorim arriva dall'esperienza al Manchester United e porta idee moderne.

I sostenitori rossoneri seguono con attenzione l'evoluzione della situazione. Serviranno serenità e tempo per permettere alla squadra di assimilare il nuovo corso. Pressing, intensità e intraprendenza saranno elementi centrali. Molto passerà dalla qualità del lavoro svolto giorno dopo giorno. Amorim dovrà ridare entusiasmo e rendere il Milan nuovamente competitivo.

Intanto Giuseppe Pancaro, su TMW Radio, ha parlato così di Max Allegri: "Allegri? Credo sia stato mandato via non solo per i risultati ma per il fatto anche che si vedeva che non si stava costruendo nulla. Fallisce chi sta a casa sul divano e non fa nulla. Poi c'è chi non raggiunge l'obiettivo ed è vero che non lo ha raggiunto Max, ed era alla sua portata purtroppo. Anche Spalletti non ha raggiunto l'obiettivo, ma poi chi lo ha giudicato ha intravisto in lui una prospettiva. Chi giudicava Allegri ha visto un girone di ritorno pessimo e che non si stava costruendo niente. La responsabilità è non solo sua, ma anche dei giocatori, della società e di tutte quelle persone che fa passare per buona anche quella vittoria di Como, che meritava di perdere per 5-0 al primo tempo".