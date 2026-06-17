Sabatini: “Si vince costruendo, non vendendo sempre il migliore. Del vecchio Milan non c’è niente”
Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato di Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, e di quello che deve fare la proprietà rossonera per tornare ad essere vincente. Queste le sue parole
"Nel calcio si vince, si gioca, con i giocatori giusti, con i giocatori per vincere, per giocare, per divertirsi, per dare spettacolo. Non con i giocatori che appena fanno 10 partite fatte bene, un campionato fatto bene, inizia a pensare ora questo lo rivendo, chissà quanto ci guadagno. Non è così che funziona. E poi io sarò anche di un'altra generazione, avrò anche un po' delle delle visioni retrodatate. lo ho vissuto da cronista privilegiato la grande epopea del Milan di Berlusconi, soprattutto nei primi anni. Ora arriva Morim, arriva all'aeroporto e che fa? Ai tempi c'era l'accoglienza, andava a cena col presidente, si veniva introdotto anche nell'ambiente. Adesso che c'è del vecchio Milan? Che cosa c'è?"
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