Ravezzani su Amorim: “Ha un carattere forte, non propenso a fare squadra. Vuole avere voce in capitolo nelle strategie”

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Fabio Ravezzani parla di Amorim e lo descrive come un uomo ombroso, forte di carattere e con la volontà di partecipare alle decisioni e alle strategie del club.

Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha espresso la sua opinione in merito ad Amorim, ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Queste sono state le sue parole.

"Certamente sappiamo che tipo di personalità ha Amorim e cioè un portoghese un po' ombroso con un fortissimo carattere. Ecco, questo distingue un po' molti portoghesi, l'avete visto da Mourinho, passando per tantissimi altri calciatori che sono tutti molto determinati, un po' seriosi, non molto portati, diciamo, a fare squadra. Amorim in particolare ha detto nel Manchester United, io sono venuto qui per fare il manager, non solo l'allenatore. Comunque è uno che ha fatto bene in Portogallo, anche se poi ha fallito quando è uscito dal Portogallo. Può permettersi di dire "La squadra deve essere fatta come voglio io. lo non sono solo allenatore, voglio voce in capitolo anche per quanto riguarda le strategie, ma questo è abbastanza normale per gli allenatori, in particolare per Amorim".