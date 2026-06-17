Rabiot, raggiunte le 60 presenze con la nazionale francese
MilanNews.it
Il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha raggiunto le 60 presenze con la nazionale Francese nell’ultima partita contro il Senegal.
Sul proprio profilo Instagram, la Nazionale Franecse ha celebrato il centrocampista rossonero Adrien Rabiot per aver raggiunto le 60 presenze nella partita vinta contro il Senegal per 3-1, nella quale Adrien ha fornito l'assist per il gol del 2-0 firmato Barcola.
RABIOT, I NUMERI IN NAZIONALE
60 presenze
7 gol
4 assist
10 cartellini gialli
4416 minuti
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