Nicolato sul Milan: "Più che una squadra sembra un insieme di figurine"

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Francesco Nicolato, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan in realtà ha una buona rosa, solo che più che..."

Per il Milan è arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo. La dirigenza ha individuato in Ruben Amorim il profilo ideale per guidare la rinascita rossonera e costruire un progetto duraturo.

Dopo una stagione ricca di difficoltà e risultati non all'altezza delle aspettative, il club vuole cambiare marcia. Amorim si presenta con il bagaglio dell'esperienza maturata al Manchester United nonostante alti e bassi, e una filosofia di gioco ben definita.

I tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo. Per vedere i frutti del nuovo percorso serviranno tempo e continuità. Pressione alta, aggressività e coraggio saranno principi imprescindibili.

Molto dipenderà dalla capacità di trasformare le idee in risultati concreti. Amorim sarà chiamato a riportare entusiasmo nell'ambiente milanista. Intanto Francesco Nicolato, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Il Milan in realtà ha una buona rosa, solo che più che una squadra sembra un insieme di figurine. Amorim comunque predilige il gioco posizionale, fatto di gioco dal basso e di costruzione. Allo Sporting ha abbinato gioco ed efficacia, anche se ora servirebbero dei giocatori funzionali".