Leao: "Resto al Milan con Amorim? Adesso penso ai Mondiali, poi penserò al futuro"

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Le parole di Rafa Leao direttamente nel post gara contro la Rep. Democratica del Congo. L'attaccante rossonero preferisce non esporsi sul futuro

Prosegue il momento di dubbi e riflessioni per il Milan e soprattutto per alcuni dei suoi giocatori. Da Modric a Rabiot passando anche per Loftus-Cheek. Tutte situazioni in divenire e ancora non chiare, come soprattutto quella relativa a Rafa Leao. Intervistato dai colleghi di Sic dopo il pareggio del Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo, l’attaccante del Milan è stato stuzzicato anche sul suo futuro. Ecco un estratto delle sue considerazioni:

"Se l'arrivo di Ruben Amorim mi spinge a restare al Milan? Adesso penso solo al Mondiale e ad aiutare la mia nazionale. Quando saranno finiti i Mondiali penserò al mio futuro".