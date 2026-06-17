Scaroni sul nuovo San Siro: "Non assomiglierà ad altri stadi, Milano ne sarà orgogliosa"

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Le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni in merito al nuovo stadio di San Siro. Questi gli ultimi aggiornamenti sul nuovo impianto

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Il nuovo stadio di Milan e Inter "sarà unico e sarà un impianto di cui Milano sarà orgogliosa": lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni al Tg regionale a margine di un evento organizzato Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano. "È stato oggetto di analisi sia da parte dei club sia da parte degli azionisti. In particolare RedBird, che di stadi ne ha fatti tanti ed è un esperto dello sport, ha potuto dare il suo contributo in modo molto importante in questi mesi. Non assomiglierà a nessuno stadio - continua Scaroni - sarà uno stadio di cui Milano sarà orgogliosa perché Milano ha il diritto di avere il più bello stadio del mondo e lo avrà".

Sul progetto, Scaroni ha assicurato che "per il momento tutto va come previsto. Pensiamo di fare una presentazione del progetto stadio in autunno, finita l'estate, in cui presenteremo insieme agli architetti, tanto per cominciare, la facciata, perché sarà una cosa che interesserà tutti i milanesi". (ANSA).