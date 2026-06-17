MN - Non si ferma la protesta anti Cardinale: striscioni e manifesti invadono la costa abruzzese

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Continua ferocemente la protesta dei tifosi rossoneri e dei Milan Club di tutta Italia. Da domani nuovi manifesti su tutta la costa abruzzese anti Cardinale

E' ormai quasi un disco rotto la situazione del Milan in questo avvio di estate, triste e desolato. Infatti sembra davvero mancare serenità e chiarezza nel progetto tecnico del Milan. Sì, perchè giugno sta scorrendo velocemente, ed incredibilmente i rossoneri si trovano non indietro sulla tabella di marcia, di più. Il club non ha ancora annunciato un direttore sporivo e un amministratore delegato, un fatto gravissimo visto e considerato che gli addii di Allegri, Moncada, Furlani e Tare sono stati annunciati il 25 maggio. Il tempo quindi passa, ma il Milan non sembra avere così fretta. L'arrivo di Ruben Amorim, senza un direttore sportivo mette in allarme anche quello che sarà il mercato dei rossoneri in questa estate. E' surreale pensare come questa squadra potrà presentarsi nel prossimo ritiro estivo a Milanello, in programma il 12 luglio. Così, prosegue feroce la protesta dei tifosi milanisti in tutta Italia.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it infatti, da domani sarano presente manifesti anti Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic esposti dal Milan Club di Termoli su tutta la costa abruzzese. L'ennesimo segnale di unione da parte di un mondo, quello del tifoso milanista ormai saturo di RedBird e delle proprie scellerate scelte.

Di Pietro Mazzara