Hauge su Ibrahimovic: "Ho cercato di imparare il più possibile da lui al Milan"

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Durante la sua esperienza con la maglia del Milan, Jens Petter Hauge ha giocato anche con Zlatan Ibrahimovic, dal quale ha rivelato di aver imparato tanto

Jens-Petter Hauge, ex attaccante rossonero ora al Bodo Glimt, ha ricordato così alla Gazzetta dello Sport la sua esperienza al Milan e in Serie A: "Bellissima. Ho trascorso una stagione super, in un campionato molto competitivo. È stata un’esperienza importante per me: dal punto di vista umano mi ha fatto crescere tanto, ma anche dal punto di vista professionale, credo di aver imparato tante cose".

Durante la sua avventura in rossonero, l'attaccante norvegese ha giocato con Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è stato un grande calciatore, un vero leader. Ho cercato di imparare il più possibile da lui e dagli altri grandi giocatori che erano con me. Al Milan sono rimasto molto legato: amo il club e i tifosi, semplicemente incredibili. Sono ancora tifoso del Milan".

Hauge ha poi commentato anche la stagione che si è da poco conclusa, con il Milan che ha fallito la qualificazione in Champions League: "L'ho seguita e mi dispiace vedere il Milan di nuovo fuori dalla Champions League. Per la sua storia e il suo prestigio è una società che deve stare in Champions e deve lottare per lo scudetto ogni anno. L'ultima giornata è stata una beffa perché la qualificazione alla Champions era alla portata, ma il Milan ripartirà".