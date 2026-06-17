Antonio Nocerino torna in Italia: sarà il nuovo allenatore del Napoli Primavera

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Antonio Nocerino chiamato dal Napoli Primavera per aprire un nuovo ciclo dopo la retrocessione nella seconda divisione di categoria

Il Napoli Primavera ha vissuto una stagione molto deludente. La squadra del settore giovanile partenopeo, infatti, è incappata nella retrocessione in Primavera 2 al termine della stagione e dopo il playout perso contro il Cagliari. Un risultato molto negativo che però darà la possibilità al club di ripartire da zero e aprire un nuovo ciclo, con nuovi obiettivi e anche con qualche nuovo innesto. A partire dalla panchina che è stata offerta e sarà accettata da Antonio Nocerino, pronto così a tornare in Italia.

NOCERINO ALLENERÀ IL NAPOLI PRIMAVERA

A riportare l'indiscrezione di Antonio Nocerino come nuovo allenatore del Napoli sono i colleghi di Sky Sport 24. L'ex centrocampista del Milan tornerà in Italia dove ha già avuto qualche esperienze da tecnico, anche se fino a questo momento la sua carriera è stata molto particolare. Terminata la carriera con la maglia di Orlando City in MLS, Nocerino ha allenato prima l'U15 e poi l'U17 della franchigia americana. Tre anni fa tornò in Italia per una parentesi con la primavera del Potenza, prima di rientrare negli Stati Uniti e guidare il Miami FC e i Las Vegas Lights. Ora previsto un nuovo rientro in patria, con una sfida non da poco conto.