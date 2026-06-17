Antonio Nocerino torna in Italia: sarà il nuovo allenatore del Napoli Primavera
Il Napoli Primavera ha vissuto una stagione molto deludente. La squadra del settore giovanile partenopeo, infatti, è incappata nella retrocessione in Primavera 2 al termine della stagione e dopo il playout perso contro il Cagliari. Un risultato molto negativo che però darà la possibilità al club di ripartire da zero e aprire un nuovo ciclo, con nuovi obiettivi e anche con qualche nuovo innesto. A partire dalla panchina che è stata offerta e sarà accettata da Antonio Nocerino, pronto così a tornare in Italia.
NOCERINO ALLENERÀ IL NAPOLI PRIMAVERA
A riportare l'indiscrezione di Antonio Nocerino come nuovo allenatore del Napoli sono i colleghi di Sky Sport 24. L'ex centrocampista del Milan tornerà in Italia dove ha già avuto qualche esperienze da tecnico, anche se fino a questo momento la sua carriera è stata molto particolare. Terminata la carriera con la maglia di Orlando City in MLS, Nocerino ha allenato prima l'U15 e poi l'U17 della franchigia americana. Tre anni fa tornò in Italia per una parentesi con la primavera del Potenza, prima di rientrare negli Stati Uniti e guidare il Miami FC e i Las Vegas Lights. Ora previsto un nuovo rientro in patria, con una sfida non da poco conto.
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