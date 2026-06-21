Savicevic: "Non mi aspettavo il Milan fuori dalla Champions. A un certo punto della stagione lo consideravo scontato"
Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il "Genio" Dejan Savicevic ha parlato di Milan direttamente da Miami, nelle vesti del presidente della Federcalcio montenegrina, mostrandosi però come un milanista ferito da tutto quello che sta accadendo al suo club del cuore. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.
Il Milan fuori dalla Champions è triste...
"Non me l'aspettavo. A un certo punto della stagione, consideravo scontato entrare in Champions, poi mi sono ritrovato 5° all'improvviso".
A un grande trequartista bisogna dire che, in questi mesi, il Milan non è stata la squadra più divertente del mondo. Le piacevano le partite?
"Mah, la colpa per me è stata più dei giocatori che dell'allenatore. Mi spiace per Allegri che sia finita così: è bravo, non meritava tutto questo".
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