Romano su Allegri al Napoli: "Ci si aspetta che la prossima settimana si possa risolvere questa vicenda"

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Sul suo canale YouTube Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Massimiliano Allegri, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli in attesa della risoluzione del contratto con il Milan:

"Il Napoli, non c'è mai stato dubbio, l'allenatore sarà Massimiliano Allegri. È soltanto una questione di via libera che dovrà arrivare dal Milan. Ci si aspetta che settimana prossima si risolva questa vicenda, ma non ci sono mai stati dubbi di questo tipo: Allegri era il prescelto, è il prescelto, sarà il prescelto per essere il prossimo allenatore del Napoli. È tutto pronto, aspettiamo soltanto l'ufficialità. È una questione tra i due club che verrà risolta. Zero dubbi su questo".