Qual è stato l'errore più grande del Milan? Savicevic: "Non vendere Leao"
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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport Dejan Savicevic ha parlato anche di Milan prima di lasciare spazio al Mondiale.
Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il "Genio" Dejan Savicevic ha parlato di Milan direttamente da Miami, nelle vesti del presidente della Federcalcio montenegrina, mostrandosi però come un milanista ferito da tutto quello che sta accadendo al suo club del cuore. Di seguito alcuni estratti della sua intervista.
A un grande trequartista bisogna dire che, in questi mesi, il Milan non è stata la squadra più divertente del mondo. Le piacevano le partite?
"Mah, la colpa per me è stata più dei giocatori che dell'allenatore. Mi spiace per Allegri che sia finita così: è bravo, non meritava tutto questo".
Da dirigente abituato a ragionare di calcio, qual è stato l'errore principale?
"Non vendere Leao".
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