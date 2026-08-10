Lotta Scudetto, Inzaghi: "La Juventus sarà protagonista"

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Come ormai preannunciato, domani si giocherà un'altra amichevole tutta italiana a Perth, in Australia. All'HBF Park si incontreranno la Juventus, reduce dalla sconfitta contro l'Inter, e il Palermo dell'ex Milan Filippo Inzaghi. Ad aprire la serie di test match azzurri era stato il Derby pareggiato tra Milan e Inter. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato del valore della Juventus, indicandola come favorita per la vittoria del campionato. Questo un estratto di Superpippo in merito alla lotta scudetto in Serie A:

"La Juve sarà tra le protagoniste della prossima Serie A, l'altra sera, oltre alla partita, ho visto i cambi che ha: ha una rosa profonda, un grande allenatore, ed è stato molto importante l'arrivo di Carnevali in dirigenza. lo credo se la giocherà con l'Inter fino alla fine per lo scudetto, anche se tra le big voglio annoverare anche formazioni come Napoli e Como. Sarà un torneo avvincente, ma ripeto che io vedo la Juve protagonista".