Filippi saluta il Milan, ma non seguirà Allegri al Napoli: il suo futuro sarà alla Fiorentina

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Claudio Filippi ha saluto il Milan dopo una sola stagione ma non seguirà Max Allegri al Napoli. Il suo futuro sarà alla Fiorentina

Nelle scorse ore, Claudio Filippi ha annunciato il suo addio al Milan dopo un solo anno. Il preparatore dei portieri non seguirà però Massimiliano Allegri al Napoli, ma proseguirà la sua carriera alla Fiorentina. Lo riferisce firenzeviola.it che aggiunge che dovrebbe firmare un contratto piuttosto lungo, probabilmente di quattro anni, con il club viola.

Questo il messaggio di saluto di Filippi al Milan sui social: "Dopo solo un anno si conclude la mia esperienza al Milan, un Club glorioso con una Tifoseria innamorata della squadra, con Milanello che è un posto di lavoro leggendario, unico per dove è collocato e per come sono le persone che ci lavorano, dalla ristorazione, alla reception, alle signore delle pulizie, tutti innamorati del Loro Milan. Con Daniele (Borri, ndr) abbiamo avuto la fortuna di allenare un gruppo di portieri meraviglioso per capacità tecniche e soprattutto morali. A Mike, Pietro, Lorenzo, Matteo un Grazie dal profondo del cuore e un In bocca al lupo per un futuro raggiante".