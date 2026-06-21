Kessie ammette: "L'Italia mi manca tantissimo"
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L'ex centrocampista del Milan Franck Kessie ha raccontato che gli manca l'Italia. L'ivoriano ha segnato ieri al Mondiale contro la Germania
Franck Kessie, ex centrocampista del Milan attualmente impegnato nel Mondiale con la sua Costa D'Avorio, ha parlato a DAZN nel post-partita del gol segnato alla Germania e ha rivelato quanto gli manca l'Italia: "Fa sempre piacere fare gol. In questo torneo, però, è più importante quando fai gol e prendi i punti.
Se mi manca l'Italia almeno un pochino? L’Italia mi manca perchè quando ho lasciato la Costa d’Avorio sono andato direttamente in Italia e ci sono rimasto otto o nove anni. E' normale che mi manca, mi manca tantissimo".
La portafortuna di Kessié: @fedezille 🍀😂— DAZN Italia (@DAZN_IT) June 21, 2026
Franck e quell'amore per l'Italia: "𝙈𝙞 𝙢𝙖𝙣𝙘𝙖 𝙢𝙤𝙡𝙩𝙞𝙨𝙨𝙞𝙢𝙤" 🫂🇮🇹#Kessie #FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/SpKftkkRP4
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