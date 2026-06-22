Kostic, vacanze a tinte rossonere. L'attaccante in barca con la maglia del Milan
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Ufficializzato nei mesi scorsi, Andrej Kostic è pronto a cominciare la sua nuova vita al Milan. Vacanza in barca e maglia rossonera
Ci siamo un po' tutti dimenticati di Andrej Kostic, attaccante che il Milan ha prelevato nei mesi scorsi dal Partizan Belgrado. Un colpo interessante, con il montenegrino che ha già esperienza nel calcio professionistico e nel massimo campionato serbo.
Il classe 2007 ha postato diverse foto in barca: uno scatto è dedicato esclusivamente alla maglia del Milan, poggiata su uno scoglio. Nonostante la confusione che regna sovrana al momento il Diavolo ha comunque tanto appeal.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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