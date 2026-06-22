Milan ancora nel caos, Vernazza: "C'è il rischio che i tifosi si rassegnino e si disamorino. E più di loro i giocatori"

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Il giornalista Sebastiano Vernazza ha commentato il caos societario al Milan che è ancora senza direttore tecnico e direttore sportivo

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha commentato la situazione di caos che c'è al Milan: "La situazione è grave, ma non seria, sdrammatizzerebbe Ennio Flaiano, però c'è il rischio che i tifosi si rassegnino e si disamorino. E più di loro i giocatori e i loro agenti, lesti a fiutare l'aria, a capire quando una società naviga nell'incertezza. Non vorremmo che si preparasse una fuga dal Milan e che il 12 luglio, a Mondiale ancora in corso, Amorim si ritrovasse a Milanello con un pugno di ragazzotti. È un contesto anomalo, a memoria non ricordiamo una grande squadra nella stessa situazione del Milan oggi.

Veleggiamo verso la fine di giugno, periodo in cui dovrebbero essere state poste da tempo le fondamenta per la nuova annata e in cui ci dovrebbero essere idee chiare su come rifinire il lavoro. Temiamo che il Milan sconti presto questo ritardo di programmazione. Tra due mesi sarà già Serie A e la prima giornata, nel weekend del 23 agosto, prevede Torino-Milan".