Allegri, tra oggi e domani la risoluzione del contratto con il Milan

vedi letture

Mancano da definire gli ultimi dettagli, poi sarà ufficiale la risoluzione del contratto tra il Milan e Allegri che poi potrà firmare con il Napoli

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani dovrebbe arrivare la risoluzione del contratto che lega Massimiliano Allegri al Milan fino al 30 giugno 2027. Una volta definiti gli ultimi dettagli, arriverà l'ufficialità e a quel punto l'allenatore livornese potrò firmare con il Napoli con cui ha un accordo già da diversi giorni. Per lui è pront un contratto triennale da 4,5 milioni di euro a stagioni più ricchi bonus in caso di scudetto e qualificazione in Champions League.

Allegri, che si sta rilassando in vacanza in Sardegna, è carico e voglioso di iniziare questa nuova avventura sulla panchina del Napoli. Rispetto alla sua recente esperienza al Milan ci sarà qualche novità nel suo staff: non ci sarà infatti più Claudio Filippi, preparatore dei portieri che proseguirà la sua carriera alla Fiorentina, così come non dovrebbe seguirlo Bernardo Corradi che potrebbe diventare il nuovo tecnico della Sampdoria.