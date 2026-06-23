I dubbi di Serena sul nuovo Milan: "Per ora la scelta dell’allenatore mi sembra la più sensata"

I dubbi di Serena sul nuovo Milan: "Per ora la scelta dell’allenatore mi sembra la più sensata"MilanNews.it
Oggi alle 11:36Gli ex
di Enrico Ferrazzi
L'ex rossonero Aldo Serena ha espresso i suoi dubbi sul nuovo organigramma del Milan, mentre è favorevole alla scelta di Amorim come allenatore

Aldo Serena, ex giocatore rossonero, ha commentato così all'edizione milanese del Corriere della Sera il nuovo organigramma del Milan scelto da Gerry Cardinale: "Mi sembra un pot-pourri di manager e persone qualificate, forse non tutte con esperienze di calcio di altissimo livello. Sapranno fare squadra? Sapranno avere una linea comune? Riusciranno a fare quello che non è successo nella stagione scorsa. Per ora la scelta dell’allenatore mi sembra la più sensata. Va sostenuto, nei primi momenti soprattutto se dovessero esserci problematiche iniziali. Poi è una scelta decisa alla quale deve seguire una campagna acquisti su sue indicazioni".

MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO

Gerry Cardinale: Proprietario
Hendrik Almstadt: Direttore del player trading
Bobby Gardiner: Direttore football intelligence
Donato Lomonte: Capo Scout
Massimo Calvelli: CEO
Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile
Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro
Ruben Amorim: Allenatore manager
Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan
David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan