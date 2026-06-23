I dubbi di Serena sul nuovo Milan: "Per ora la scelta dell’allenatore mi sembra la più sensata"
Aldo Serena, ex giocatore rossonero, ha commentato così all'edizione milanese del Corriere della Sera il nuovo organigramma del Milan scelto da Gerry Cardinale: "Mi sembra un pot-pourri di manager e persone qualificate, forse non tutte con esperienze di calcio di altissimo livello. Sapranno fare squadra? Sapranno avere una linea comune? Riusciranno a fare quello che non è successo nella stagione scorsa. Per ora la scelta dell’allenatore mi sembra la più sensata. Va sostenuto, nei primi momenti soprattutto se dovessero esserci problematiche iniziali. Poi è una scelta decisa alla quale deve seguire una campagna acquisti su sue indicazioni".
MILAN, I RUOLI DEL COMITATO STRATEGICO
Gerry Cardinale: Proprietario
Hendrik Almstadt: Direttore del player trading
Bobby Gardiner: Direttore football intelligence
Donato Lomonte: Capo Scout
Massimo Calvelli: CEO
Vincenzo Vergine: Responsabile Settore Giovanile
Jovan Kirovski: Responsabile Milan Futuro
Ruben Amorim: Allenatore manager
Zlatan Ibrahimovic: Senior Advisor RedBird. Consulente esterno al Milan
David Castelblanco: Consulente finanziario. Presente nel CdA AC Milan
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