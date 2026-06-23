FIGC, contatti con Paolo Maldini: Malagò lo vuole come direttore del suo progetto
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Dopo aver vinto le elezioni ed essere diventato il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò è ora al lavoro per formare la sua nuova squadra. E un nome che l'ex numero uno del CONI vorrebbe al suo fianco in questa nuova avventura è quello di Paolo Maldini, ex giocatore ed ex dirigente del Milan. Dei contatti tra le parti ci sono già stati e andranno avanti per capire se l'ex rossonero potrà diventare il nuovo direttore del progetto di Malagò.
Lo scrive Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp: "Paolo Maldini è stato contattato informalmente dalla Federazione con un possibile ruolo da direttore nel nuovo progetto di Malagò. I contatti continueranno per il futuro di Maldini, figura ritenuta perfetta in FIGC in attesa di una sua posizione".
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