Nuovo organigramma Milan, F.Galli: "E' una soluzione di ripiego perchè prima c'erano altre idee che non sono andate a buon fine"

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In merito al nuovo organigramma del Milan e al ruolo di Ibrahimovic, l'ex rossonero Filippo Galli ha manistato tutti i suoi dubbi

Intervistato dall'edizione milanese del Corriere della Sera, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato così del nuovo Milan di Gerry Cardinale che nelle scorse ore ha svelato il nuovo organigramma milanista: "Sicuramente è una soluzione di ripiego. Mi piace l’idea di lavorare in team. Se si lavora in team si lavora in maniera circolare e orizzontale, senza gerarchia. Solo che poi qualcuno si deve prendere delle responsabilità nelle scelte finali. Perché penso sia una scelta di ripiego? Perché prima c’erano altre idee, come prendere Ralf Rangnick o Krösche dell’Eintracht Francoforte, ma non sono andate a buon fine.

Ce lo dirà il tempo se è la mossa giusta. Ora è troppo presto. Certo, è chiaro che nel recente passato ci sono state delle intromissioni nell’area tecnica che non hanno fatto bene al Milan e mi auguro non sia più così, ma credo non sarà facile non averne più. Ibrahimovic? Più che farsi da parte deve avere un ruolo e rispettare chi lavora al Milan. Questa è la cosa essenziale. La governance è importante. Deve rispettare le proprie mansioni, ma nessuno sa quali siano le sue mansioni e le sue competenze".