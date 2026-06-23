Amorim al Milan, Serena: "Va sostentuo e serve una campagna acquisti su sue indicazioni"
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L'ex rossonero Aldo Serena ha espresso i suoi dubbi sul nuovo organigramma del Milan, mentre è favorevole alla scelta di Amorim come allenatore
Aldo Serena, ex giocatore rossonero, ha commentato così all'edizione milanese del Corriere della Sera il nuovo organigramma del Milan scelto da Gerry Cardinale: "Mi sembra un pot-pourri di manager e persone qualificate, forse non tutte con esperienze di calcio di altissimo livello. Sapranno fare squadra? Sapranno avere una linea comune? Riusciranno a fare quello che non è successo nella stagione scorsa. Per ora la scelta dell’allenatore mi sembra la più sensata.
Va sostenuto, nei primi momenti soprattutto se dovessero esserci problematiche iniziali. Poi è una scelta decisa alla quale deve seguire una campagna acquisti su sue indicazioni".
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