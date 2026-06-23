Lazio, ora è ufficiale: Rino Gattuso è il nuovo allenatore

Lazio, ora è ufficiale: Rino Gattuso è il nuovo allenatoreMilanNews.it
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Oggi alle 15:36Gli ex
di Enrico Ferrazzi

La notizia era ormai nell'aria da diversi giorni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Gennaro Gattuso, dopo aver lasciato la panchina dell'Italia in seguito alla mancata qualificazione degli azurri al Mondiale, è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex Milan prende il posto di Maurizio Sarri, che proseguirà la sua carriera alla Lazio. 

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal sito della Lazio: "La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club". 