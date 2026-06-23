Ex Milan, Sinani si trasferisce in Romania: giocherà nell'UTA Arad

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L'ex prodotto del settore giovanile del Milan Ismet Sinani proseguirà la sua carriera in Romania e più precisamente all'UTA Arad

Ismet Sinani, ex prodotto del settore giovanile del Milan che ha giocato l'ultima stagione in Serie C con il Bra, proseguirà la sua carriera in Romania e più precisamente all'UTA Arad, società calcistica con sede nella città di Arad che milita nella Liga I, prima serie del campionato rumeno di calcio. Il trasferimento di Sinani è stato curato dagli agenti Gustavo Vagenin e Antonio Giorgianni.

Gustavo Vagenin, oggi agente, è un ex calciatore professionista con esperienza in Italia, dove ha giocato in club come Salernitana, Novara, Lecce e Messina. Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato esperienze internazionali in paesi come Romania, Cina, Emirati Arabi e Iran. Dopo essersi ritirato dal calcio giocato lo scorso anno, ha intrapreso la carriera da agente, iniziando a operare nel mercato internazionale e partecipando a trasferimenti tra il calcio italiano e campionati esteri.