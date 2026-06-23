Ex Milan, Niang risolve il contratto con il Gençlerbirliği

vedi letture

M'Baye Niang, ex calciatore del Milan, ha rescisso il suo contratto con il Gençlerbirliği, squadra turca a cui si era unito la scorsa estate

Dopo una sola stagione, a fronte delle due previste dal contratto, M'Baye Niang ha trovato l'accordo per risolvere il suo contratto con il Gençlerbirliği, squadra della massima serie turca a cui si era unito nel corso dell'ultima estate e con cui aveva ancora una stagione da giocare. Invece di comune accordo l'attaccante senegalese e il club di Ankara hanno deciso di separare le proprie strade. Ora Niang si mette alla ricerca di una nuova avventura: non è escluso un nuovo ritorno in Italia.

NIANG RISOLVE IL SUO CONTRATTO

L'ex calciatore del Milan M'Baye Niang ha risolto il suo contratto con il Gençlerbirliği. Lo ha fatto dopo una stagione comunque positiva a livello personale: 27 presenze complessive, condite da 6 gol e 2 assist. L'attaccante classe 1994 ha comunque voglia di nuove sfide e pensa una nuova esperienza in Italia dove ha già vestito, oltre a quella rossonera, le maglie di Genoa, Torino, Empoli e Sampdoria.