Bendetti approva la scelta del Napoli di puntare su Allegri: "Conosce perfettamente il calcio italiano"

vedi letture

Intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, l'ex dirigente e calciatore Silvano Benedetti ha parlato dell'ex tecnico del Milan Max Allegri.

Intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli, l'ex calciatore e dirigente del Torino Silvano Bendetti ha parlato di Napoli soffermandosi in modo particolare sulla scelta del club partenopeo di puntare su Massimiliano Allegri in panchina nella prossima stagione: "Allegri conosce perfettamente il calcio e sa come lavorare con i ragazzi. È consapevole che abbiano bisogno di un percorso di crescita, ma se vede qualità non ha problemi a puntarci. Se dietro c'è un progetto tecnico chiaro, come quello del Napoli, credo che uno degli obiettivi sarà proprio valorizzare i giovani. Il problema del calcio italiano è un altro: i talenti ci sono, bisogna avere il coraggio di farli giocare e concedere loro anche il diritto di sbagliare. Da noi, invece, al primo errore un ragazzo viene subito bocciato. Per un difensore centrale è ancora peggio, perché un errore pesa tantissimo. Se credi nelle qualità di un giocatore, devi continuare a dargli fiducia e permettergli di crescere".

Facendo poi un discorso più ampio su Alessandro Buongiorno, Bendetti ha aggiunto riferendosi sempre ad Allegri: "Ha una grande qualità: riesce quasi sempre a tirare fuori il massimo da ogni calciatore. Avrà a disposizione un giocatore che, proprio grazie a quanto vissuto lo scorso anno, si presenterà con la giusta condizione fisica e mentale".