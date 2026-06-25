Corradi si presenta alla Samp: "Felice e orgoglioso di intraprendere questa avvenuta in una società storica e prestigiosa"
Dopo la risoluzione con il Milan Bernardo Corradi si è legato alla Sampdoria, diventando il nuovo allenatore. Subito dopo la firma, il neo tecnico blucerchiato ha così parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa".
L'ex collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri al Milan ha poi aggiunto che: "Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati. Vorrei rivolgere loro un mio sincero saluto: non mi piace fare promesse, ma posso assicurarvi che, insieme alla squadra, lavoreremo ogni giorno con professionalità, dedizione e abnegazione per essere all’altezza della storia e dei valori di questa società. Non vedo l’ora di iniziare".
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