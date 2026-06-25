Corradi si presenta alla Samp: "Felice e orgoglioso di intraprendere questa avvenuta in una società storica e prestigiosa"

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Bernardo Corradi è nelle scorse ore diventato il nuovo allenatore della Sampdoria. Il neo tecnico blucerchiato ha anche rilasciato qualche dichiarazione ai canali ufficiali del club.

Dopo la risoluzione con il Milan Bernardo Corradi si è legato alla Sampdoria, diventando il nuovo allenatore. Subito dopo la firma, il neo tecnico blucerchiato ha così parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: "Sono felice e orgoglioso di intraprendere questa avventura alla Sampdoria, una società storica e prestigiosa".

L'ex collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri al Milan ha poi aggiunto che: "Dopo le esperienze con le nazionali giovanili italiane e il lavoro al fianco di Massimiliano Allegri, poter iniziare la mia carriera da allenatore in un club così importante è fonte di grande entusiasmo. Sono ben consapevole della passione e del senso di appartenenza che caratterizzano i tifosi blucerchiati. Vorrei rivolgere loro un mio sincero saluto: non mi piace fare promesse, ma posso assicurarvi che, insieme alla squadra, lavoreremo ogni giorno con professionalità, dedizione e abnegazione per essere all’altezza della storia e dei valori di questa società. Non vedo l’ora di iniziare".